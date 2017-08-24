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  • 24.08, 17:44
    На первом этаже екатеринбургской многоэтажки обосновался зловонный зверинец. Екатеринбург, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа первом этаже екатеринбургской многоэтажки обосновался зловонный зверинец

    На первом этаже екатеринбургской многоэтажки обосновался зловонный зверинец

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    На первом этаже екатеринбургской многоэтажки обосновался зловонный зверинец

    На первом этаже екатеринбургской многоэтажки обосновался зловонный зверинец

    На первом этаже екатеринбургской многоэтажки обосновался зловонный зверинец

      Жильцы одной из многоэтажек Екатеринбурга жалуются на шум и грязь, которые производят обитатели зверинца на первом этаже.

      Жители одной из многоэтажек в Екатеринбурге обратились в прокуратуру после того, как офисное помещение на первом этаже их дома было сдано контактному зоопарку. В помещении на улице Павла Шаманова обосновались петухи и куры, козы, попугаи, совы, еноты и даже мадагаскарский лемур.

      Жильцы многоэтажки жалуются на запах, шум, который издают животные, а также на появление в квартирах насекомых.

      Сотрудники зоопарка уверяют, что вентиляция в помещении исправна, и каждую неделю в зверинце проводится дезинфекция. Прокурорам и специалистам Роспотребнадзора предстоит проверить, насколько эти утверждения соответствуют действительности. Если зоопарк пройдет проверку на соответствие санитарным нормам, то, скорее всего, останется на месте: открывать такие зверинцы в жилых домах законом не запрещено.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Зенковой.

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