На первом этаже екатеринбургской многоэтажки обосновался зловонный зверинец

Жильцы одной из многоэтажек Екатеринбурга жалуются на шум и грязь, которые производят обитатели зверинца на первом этаже.

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животные

Жители одной из многоэтажек в Екатеринбурге обратились в прокуратуру после того, как офисное помещение на первом этаже их дома было сдано контактному зоопарку. В помещении на улице Павла Шаманова обосновались петухи и куры, козы, попугаи, совы, еноты и даже мадагаскарский лемур.



Жильцы многоэтажки жалуются на запах, шум, который издают животные, а также на появление в квартирах насекомых.



Сотрудники зоопарка уверяют, что вентиляция в помещении исправна, и каждую неделю в зверинце проводится дезинфекция. Прокурорам и специалистам Роспотребнадзора предстоит проверить, насколько эти утверждения соответствуют действительности. Если зоопарк пройдет проверку на соответствие санитарным нормам, то, скорее всего, останется на месте: открывать такие зверинцы в жилых домах законом не запрещено.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Зенковой.