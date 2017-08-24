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  • 24.08, 17:43
    В Казани начался суд над участниками террористического автопробега. Казань, суды, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Казани начался суд над участниками террористического автопробега

    В Казани начался суд над участниками террористического автопробега

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    В Казани начался суд над участниками террористического автопробега

    В Казани начался суд над участниками террористического автопробега

    В Казани начался суд над участниками террористического автопробега

      Сегодня на скамье подсудимых в Казани оказались люди совершенно разных профессий: строитель, проектировщик, водитель, менеджер. Руководил группой, как считают следователи, заслуженный артист Татарстана, исполнитель хитов. Судя по материалам дела, в свободное от работы и творчества время участники проповедовали идеи запрещенной террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир».

      В домах и квартирах подозреваемых следователи нашли большое количество запрещенной экстремистской символики, агитационные материалы, оправдывающие радикальную идеологию, записи протоколов подпольных собраний ячейки, бухгалтерскую отчетность и списки активистов, которых задействовали при проведении масштабных публичных акций. Одним из таких провокационных мероприятий стал скандальный автопробег по улицам Казани с флагами запрещенной организации, который напугал и шокировал многих горожан. Деятельность радикального течения в исламе к тому времени была уже девять лет как запрещена решением Верховного суда, а тут открыто поехали десятки автомобилей со знаменами экстремистов. Организаторы этой акции были настолько уверены в своей безнаказанности, что нахамили остановившим колонну инспекторам ДПС.

      Теперь вся эта деятельность описана в 50 томах уголовного дела, которое начнут разбирать уже на следующей неделе.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юлии Облицовой.

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