В Казани начался суд над участниками террористического автопробега

Сегодня на скамье подсудимых в Казани оказались люди совершенно разных профессий: строитель, проектировщик, водитель, менеджер. Руководил группой, как считают следователи, заслуженный артист Татарстана, исполнитель хитов. Судя по материалам дела, в свободное от работы и творчества время участники проповедовали идеи запрещенной террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир» .

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В домах и квартирах подозреваемых следователи нашли большое количество запрещенной экстремистской символики, агитационные материалы, оправдывающие радикальную идеологию, записи протоколов подпольных собраний ячейки, бухгалтерскую отчетность и списки активистов, которых задействовали при проведении масштабных публичных акций. Одним из таких провокационных мероприятий стал скандальный автопробег по улицам Казани с флагами запрещенной организации, который напугал и шокировал многих горожан. Деятельность радикального течения в исламе к тому времени была уже девять лет как запрещена решением Верховного суда, а тут открыто поехали десятки автомобилей со знаменами экстремистов. Организаторы этой акции были настолько уверены в своей безнаказанности, что нахамили остановившим колонну инспекторам ДПС.



Теперь вся эта деятельность описана в 50 томах уголовного дела, которое начнут разбирать уже на следующей неделе.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Юлии Облицовой.

