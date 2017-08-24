Министр обороны Украины приехал на парад на Hummer вместо советской «Чайки»

Сегодня Украина отмечает День независимости. Торжества начались с церковных богослужений во всех регионах страны, а на главной улице Киева прошел парад с участием военных из 9 стран НАТО.
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Военный парад по случаю 26-й годовщины независимости Украины прошел сегодня в центре Киева. Впервые в нем приняли участие военнослужащие стран НАТО. Участников парада встречал министр обороны Украины Степан Полторак, который приехал на американском военном Hummer — раньше глава ведомства использовал для этих целей советскую «Чайку» с открытым верхом, отмечает ТАСС.
По Крещатику маршем прошли около 4,5 тысячи военнослужащих, из которых более 230 человек — представители стран НАТО, еще более тысячи — участники силовой операции в Донбассе. В Киев прибыли министры обороны и делегации девяти стран — США, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Черногории, Эстонии, Турции и Молдавии.
Также на центральной улице столицы была организована выставка «Мощь непокоренных». На ней представлены 67 экспонатов армейской техники. Как отметил президент Украины Пётр Порошенко на открытии экспозиции, часть боевых машин прямо с Крещатика отправится в Донбасс в зону силовой операции. Также президент Порошенко заявил, что Киев «неукоснительно идет по пути интеграции в ЕС и НАТО».
Пётр Порошенко, президент Украины: «Дорога у нас одна: широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в Европейском союзе и членству в НАТО. На этом пути мы уже разрушили визовый занавес».
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинская армия уже подготовила 28 боевых подразделений по стандартам НАТО. «Мы строим Вооруженные силы, которые должны достичь наивысшего уровня партнерства с Североатлантическим альянсом», — сказал Полторак, назвав армейские реформы «беспрецедентными по масштабу и амбициям».
Подробнее о параде в Киеве — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.
По Крещатику маршем прошли около 4,5 тысячи военнослужащих, из которых более 230 человек — представители стран НАТО, еще более тысячи — участники силовой операции в Донбассе. В Киев прибыли министры обороны и делегации девяти стран — США, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии, Черногории, Эстонии, Турции и Молдавии.
Также на центральной улице столицы была организована выставка «Мощь непокоренных». На ней представлены 67 экспонатов армейской техники. Как отметил президент Украины Пётр Порошенко на открытии экспозиции, часть боевых машин прямо с Крещатика отправится в Донбасс в зону силовой операции. Также президент Порошенко заявил, что Киев «неукоснительно идет по пути интеграции в ЕС и НАТО».
Пётр Порошенко, президент Украины: «Дорога у нас одна: широкий евроатлантический автобан, который ведет к членству в Европейском союзе и членству в НАТО. На этом пути мы уже разрушили визовый занавес».
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинская армия уже подготовила 28 боевых подразделений по стандартам НАТО. «Мы строим Вооруженные силы, которые должны достичь наивысшего уровня партнерства с Североатлантическим альянсом», — сказал Полторак, назвав армейские реформы «беспрецедентными по масштабу и амбициям».
Подробнее о параде в Киеве — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.
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