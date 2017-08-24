Путин в Рязани обсудит борьбу с контрафактом в легкой промышленности

Сегодня в Рязани проходит совещание по развитию легкой промышленности. Его проводит президент России Владимир Путин. Глава государства прибыл в город с рабочим визитом.

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Рязань

Один из главных вопросов — борьба с контрафактной продукцией. Главе государства уже показали крупное кожевенное производство. Его основали больше века назад.



Сейчас предприятие производит практически все виды кожи: для обуви, мебели, одежды и галантереи. В сутки обрабатывается до шести тысяч шкур. Ежегодно на экспорт отправляется больше восьми миллионов квадратных метров готовой продукции. Среди покупателей — страны Европы, а также Индия и Китай.