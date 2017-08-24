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  • 24.08, 17:43

    В центре Киева неизвестные в упор расстреляли гражданина Израиля

    1 комментарий

    В центре Киева неизвестные в упор расстреляли гражданина Израиля

    В центре Киева неизвестные в упор расстреляли гражданина Израиля

    Неизвестные возле киевской синагоги застрелили жителя Иерусалима.

    В центре Киева в ночь на четверг был застрелен иностранец. Убитый оказался гражданином Израиля 1988 года рождения. Его звали Шахрух Турсунов, судя по найденным при нем документам, он проживал в Иерусалиме. Предполагается, что он был уроженцем Узбекистана и получил гражданство Израиля по программе репатриации.

    Правоохранители считают, что убийцы дождались, пока Турсунов выйдет из дома недалеко от синагоги Бродского, и не исключают, что убийство было заказным. Преступники расстреляли его в упор и скрылись на автомобиле.

    Полиция ищет злоумышленников, в городе введен план «перехват». Портал «Страна.ua» отмечает, что убийство произошло накануне национального праздника, когда киевская полиция была переведена на усиленный режим ведения службы.

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