В центре Киева неизвестные в упор расстреляли гражданина Израиля

Неизвестные возле киевской синагоги застрелили жителя Иерусалима.
В центре Киева в ночь на четверг был застрелен иностранец. Убитый оказался гражданином Израиля 1988 года рождения. Его звали Шахрух Турсунов, судя по найденным при нем документам, он проживал в Иерусалиме. Предполагается, что он был уроженцем Узбекистана и получил гражданство Израиля по программе репатриации.
Правоохранители считают, что убийцы дождались, пока Турсунов выйдет из дома недалеко от синагоги Бродского, и не исключают, что убийство было заказным. Преступники расстреляли его в упор и скрылись на автомобиле.
Полиция ищет злоумышленников, в городе введен план «перехват». Портал «Страна.ua» отмечает, что убийство произошло накануне национального праздника, когда киевская полиция была переведена на усиленный режим ведения службы.
Правоохранители считают, что убийцы дождались, пока Турсунов выйдет из дома недалеко от синагоги Бродского, и не исключают, что убийство было заказным. Преступники расстреляли его в упор и скрылись на автомобиле.
Полиция ищет злоумышленников, в городе введен план «перехват». Портал «Страна.ua» отмечает, что убийство произошло накануне национального праздника, когда киевская полиция была переведена на усиленный режим ведения службы.
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