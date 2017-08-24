Опрос: россияне считают несправедливым роуминг внутри страны

По данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян считают несправедливым платить за внутрироссийский роуминг в сотовых сетях.
Несправедливой услугу платы за роуминг внутри страны назвали 79% россиян, обратного мнения придерживаются лишь 16% опрошенных, следует из опроса ВЦИОМ.
Социологи опросили 1800 россиян старше 18 лет. И выяснили, что 48% владельцев сотовых телефонов звонят в другие регионы не реже, чем раз в месяц. 54% опрошенных за последние несколько лет путешествовали по России. В домашний регион во время поездок звонили 92% респондентов, из них каждый четвертый делал более 20 звонков за поездку.
На сегодняшний день мобильный телефон есть у 97% россиян, 15 лет назад этот показатель был на уровне 5%. Социологи отмечают, что мобильная связь давно уже не роскошь, а предмет первой необходимости.
Напомним, что ФАС потребовала от операторов «большой четверки» (МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Т2 Мобайл») устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. Срок исполнения предупреждения истекает 15 декабря. В России сейчас действует национальный, внутрисетевой роуминг и отдельные тарифы по Крыму. В Минкомсвязи ранее отмечали, что отмена внутрисетевого роуминга может привести к росту цен на мобильную связь в России.
Ранее в июне этого года международный роуминг был отменен внутри Европейского союза.
Социологи опросили 1800 россиян старше 18 лет. И выяснили, что 48% владельцев сотовых телефонов звонят в другие регионы не реже, чем раз в месяц. 54% опрошенных за последние несколько лет путешествовали по России. В домашний регион во время поездок звонили 92% респондентов, из них каждый четвертый делал более 20 звонков за поездку.
На сегодняшний день мобильный телефон есть у 97% россиян, 15 лет назад этот показатель был на уровне 5%. Социологи отмечают, что мобильная связь давно уже не роскошь, а предмет первой необходимости.
Напомним, что ФАС потребовала от операторов «большой четверки» (МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Т2 Мобайл») устранить необоснованную разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. Срок исполнения предупреждения истекает 15 декабря. В России сейчас действует национальный, внутрисетевой роуминг и отдельные тарифы по Крыму. В Минкомсвязи ранее отмечали, что отмена внутрисетевого роуминга может привести к росту цен на мобильную связь в России.
Ранее в июне этого года международный роуминг был отменен внутри Европейского союза.
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