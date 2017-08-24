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  • 24.08, 17:43

    В Москве нашли мумию пенсионерки

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    В Москве нашли мумию пенсионерки

    В Москве нашли мумию пенсионерки

    На юге столицы в квартире жилого дома нашли мумифицированное тело женщины 1953 года рождения.

    Тело пенсионерки в квартире одного из жилых домов по улице Болотниковской в Москве обнаружила сестра покойной. По предварительной оценке, женщина скончалась около месяца назад, сообщает СК РФ по Москве.

    В ходе осмотра места происшествия полицейские, по предварительным данным, не нашли видимых следов, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти. Следователи проводят проверку.

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