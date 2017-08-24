В Москве нашли мумию пенсионерки

На юге столицы в квартире жилого дома нашли мумифицированное тело женщины 1953 года рождения.

3133 Москва

пенсионеры

смерть

Тело пенсионерки в квартире одного из жилых домов по улице Болотниковской в Москве обнаружила сестра покойной. По предварительной оценке, женщина скончалась около месяца назад, сообщает СК РФ по Москве.



В ходе осмотра места происшествия полицейские, по предварительным данным, не нашли видимых следов, которые могли бы указывать на криминальный характер смерти. Следователи проводят проверку.