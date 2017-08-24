Узбекистан попросил арестовать недвижимость дочери экс-президента Каримова в РФ

Власти Узбекистана обратились к России с просьбой наложить арест на недвижимость, принадлежащую Гульнаре Каримовой.
Как отметили в Генпрокуратуре РФ, сейчас запрос об аресте имущества дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова находится на рассмотрении.
О какой именно недвижимости идет речь не уточняется. Информация, содержащаяся запросе, является конфиденциальной, передает «Интерфакс».
Напомним, Гульнара Каримова была арестована в конце июля. Ее обвиняют в мошенничестве, нарушении таможенного законодательства, сокрытии иностранной валюты, подделке документов и легализации преступных доходов.
Власти Узбекистана направили запросы об аресте активов за рубежом, с которыми была связана дочь бывшего президента. Среди них оказались квартиры и особняк в Москве, гостиничный комплекс в Ялте, а также виллы в Швейцарии, квартиры и дома во Франции.
О какой именно недвижимости идет речь не уточняется. Информация, содержащаяся запросе, является конфиденциальной, передает «Интерфакс».
Напомним, Гульнара Каримова была арестована в конце июля. Ее обвиняют в мошенничестве, нарушении таможенного законодательства, сокрытии иностранной валюты, подделке документов и легализации преступных доходов.
Власти Узбекистана направили запросы об аресте активов за рубежом, с которыми была связана дочь бывшего президента. Среди них оказались квартиры и особняк в Москве, гостиничный комплекс в Ялте, а также виллы в Швейцарии, квартиры и дома во Франции.
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