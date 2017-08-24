В Башкирии врачи ампутировали руку новорожденному ребенку

Сотрудников уфимского перинатального центра обвиняют в халатности
из-за ампутации руки младенцу.
Врачи Республиканского перинатального центра в Уфе ампутировали руку новорожденному ребенку. Мать младенца Анна Акатьева обвиняет медиков в халатности, так как причины такого решения были названы разные.
Ребенок родился недоношенным — он весил всего 900 граммов, — и два месяца его держали подключенным к специальному оборудованию в перинатальном центре. Мать навещала его, и в один из визитов ей вынесли ребенка без правой руки. По словам матери, сначала ампутацию объяснили инфекцией, занесенной в кровь через катетер, а через несколько дней заявили, что операция была проведена из-за тромба.
Управление СК по Башкирии и республиканское отделение Минздрава начали проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Предстоит провести ряд экспертиз, после которых станет ясно, виновны ли врачи в случившемся.
Ребенок сейчас переведен в Республиканскую детскую больницу. Его состояние оценивается как критическое, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Ребенок родился недоношенным — он весил всего 900 граммов, — и два месяца его держали подключенным к специальному оборудованию в перинатальном центре. Мать навещала его, и в один из визитов ей вынесли ребенка без правой руки. По словам матери, сначала ампутацию объяснили инфекцией, занесенной в кровь через катетер, а через несколько дней заявили, что операция была проведена из-за тромба.
Управление СК по Башкирии и республиканское отделение Минздрава начали проверку. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Предстоит провести ряд экспертиз, после которых станет ясно, виновны ли врачи в случившемся.
Ребенок сейчас переведен в Республиканскую детскую больницу. Его состояние оценивается как критическое, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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