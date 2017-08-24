Хоккеисты сборной Украины дисквалифицированы за договорной матч на ЧМ-2017

Игроки сборной Украины по хоккею Эдуард Захарченко и Владимира Варивода дисквалифицированы на неопределенный срок за попытку сдать матч против Южной Кореи.
Вратарь и защитник оказались в центре скандала после того, как СМИ опубликовали расписки, в которых хоккеисты обязуются вернуть по 30 тысяч долларов, если не смогут обеспечить нужный результат — победу команды Южной Кореи с разницей в две и больше шайбы.
Как отметили в Федерации хоккея Украины (ФХУ), спортсмены не признали подлинность расписок, поэтому было принято решение провести почерковедческие исследования. Эксперты пришли к выводу о том, что авторами расписок действительно были Захарченко и Варивода.
Анатолий Брезвин, президент Федерации хоккея Украины: «Мы не рассматривали, был матч „сдан“ или нет. Уже сам факт написания подобных расписок является нарушением норм ФХУ и Международной федерации хоккея».
Матч чемпионата мира между украинскими и южнокорейскими хоккеистами прошел 28 апреля. Встреча завершилась победой азиатских хоккеистов в серии буллитов — 2:1. Украина отправилась на дивизион ниже еще до матча, а Южная Корея смогла впервые в своей истории выйти в элитную группу мирового хоккея.
Как отметили в Федерации хоккея Украины (ФХУ), спортсмены не признали подлинность расписок, поэтому было принято решение провести почерковедческие исследования. Эксперты пришли к выводу о том, что авторами расписок действительно были Захарченко и Варивода.
Анатолий Брезвин, президент Федерации хоккея Украины: «Мы не рассматривали, был матч „сдан“ или нет. Уже сам факт написания подобных расписок является нарушением норм ФХУ и Международной федерации хоккея».
Матч чемпионата мира между украинскими и южнокорейскими хоккеистами прошел 28 апреля. Встреча завершилась победой азиатских хоккеистов в серии буллитов — 2:1. Украина отправилась на дивизион ниже еще до матча, а Южная Корея смогла впервые в своей истории выйти в элитную группу мирового хоккея.
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