США намерены ограничить выдачу виз гражданам четырех стран

Власти США собираются ввести ограничения на выдачу виз гражданам четырех государств. Соответствующее предложение уже поступило на рассмотрение в Госдепартамент.
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Как сообщает Fox News со ссылкой на свои источники, под ограничение могут попасть страны, которые отказываются сотрудничать с США в вопросах депортации. В частности, отказывают в приеме выдворенных лиц или удлиняют процедуру их приема.
О каких именно странах идет речь — не уточняется, но, по данным издания, госсекретарь Рекс Тиллерсон уже ведет переговоры с их представителями, настаивая на том, чтобы они забрали выдворенных граждан.
Между тем газета The Washington Times узнала, что речь идет о Гвинее, Камбодже, Сьерра-Леоне и Эритрее.
Ранее США прекратили выдачу неиммиграционных виз гражданам России. В Москве процедура выдачи неиммиграционных виз возобновится 1 сентября. В консульствах США в других городах России она приостановлена на неопределенный срок. В посольстве США этот шаг объяснили принятыми Москвой мерами по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ.
Персонал американских дипломатических миссий в России был сокращен до 455 человек. Под сокращение попали 755 сотрудников американских диппредставительств. Эти меры стали ответом на изъятие в США российской дипсобственности, а также принятие конгрессом закона о санкциях против Москвы.
О каких именно странах идет речь — не уточняется, но, по данным издания, госсекретарь Рекс Тиллерсон уже ведет переговоры с их представителями, настаивая на том, чтобы они забрали выдворенных граждан.
Между тем газета The Washington Times узнала, что речь идет о Гвинее, Камбодже, Сьерра-Леоне и Эритрее.
Ранее США прекратили выдачу неиммиграционных виз гражданам России. В Москве процедура выдачи неиммиграционных виз возобновится 1 сентября. В консульствах США в других городах России она приостановлена на неопределенный срок. В посольстве США этот шаг объяснили принятыми Москвой мерами по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ.
Персонал американских дипломатических миссий в России был сокращен до 455 человек. Под сокращение попали 755 сотрудников американских диппредставительств. Эти меры стали ответом на изъятие в США российской дипсобственности, а также принятие конгрессом закона о санкциях против Москвы.
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