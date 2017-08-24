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  • 24.08, 17:44

    США намерены ограничить выдачу виз гражданам четырех стран

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    США намерены ограничить выдачу виз гражданам четырех стран

    США намерены ограничить выдачу виз гражданам четырех стран

    Власти США собираются ввести ограничения на выдачу виз гражданам четырех государств. Соответствующее предложение уже поступило на рассмотрение в Госдепартамент.

    Как сообщает Fox News со ссылкой на свои источники, под ограничение могут попасть страны, которые отказываются сотрудничать с США в вопросах депортации. В частности, отказывают в приеме выдворенных лиц или удлиняют процедуру их приема.

    О каких именно странах идет речь — не уточняется, но, по данным издания, госсекретарь Рекс Тиллерсон уже ведет переговоры с их представителями, настаивая на том, чтобы они забрали выдворенных граждан.

    Между тем газета The Washington Times узнала, что речь идет о Гвинее, Камбодже, Сьерра-Леоне и Эритрее.

    смотретьПосольство США предложило россиянам получать американские визы в других странах
    Посольство США предложило россиянам получать американские визы в других странах
    Ранее США прекратили выдачу неиммиграционных виз гражданам России. В Москве процедура выдачи неиммиграционных виз возобновится 1 сентября. В консульствах США в других городах России она приостановлена на неопределенный срок. В посольстве США этот шаг объяснили принятыми Москвой мерами по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ.

    Персонал американских дипломатических миссий в России был сокращен до 455 человек. Под сокращение попали 755 сотрудников американских диппредставительств. Эти меры стали ответом на изъятие в США российской дипсобственности, а также принятие конгрессом закона о санкциях против Москвы.


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