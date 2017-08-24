Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.08, 11:56

    Захарова назвала причину смерти посла РФ в Судане

    комментировать
    Захарова назвала причину смерти посла РФ в Судане

    Захарова назвала причину смерти посла РФ в Судане

    Захарова назвала причину смерти посла РФ в Судане

    Причиной смерти российского посла в Судане Миргаяса Ширинского стал острый сердечный приступ.

    Об это сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сегодняшнем брифинге.

    По ее словам, дипломата обнаружили с признаками острого сердечного приступа около 18:00 по местному времени. На место были вызваны медики, однако спасти российского посла не удалось.

    Также Захарова заявила, что Ширинский был настоящим профессионалом, и выразила соболезнования родным и близким скончавшегося посла.

    смотретьПосол России в Судане мог умереть из-за проблем с сердцем
    Посол России в Судане мог умереть из-за проблем с сердцем
    Напомним, Миргаяс Ширинский скончался накануне, 23 августа, на 63-м году жизни. Как сообщили в полиции, посол умер, когда плавал в бассейне в своей резиденции.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru