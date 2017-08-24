Захарова назвала причину смерти посла РФ в Судане

Причиной смерти российского посла в Судане Миргаяса Ширинского стал острый сердечный приступ.
Об это сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сегодняшнем брифинге.
По ее словам, дипломата обнаружили с признаками острого сердечного приступа около 18:00 по местному времени. На место были вызваны медики, однако спасти российского посла не удалось.
Также Захарова заявила, что Ширинский был настоящим профессионалом, и выразила соболезнования родным и близким скончавшегося посла.
Напомним, Миргаяс Ширинский скончался накануне, 23 августа, на 63-м году жизни. Как сообщили в полиции, посол умер, когда плавал в бассейне в своей резиденции.
По ее словам, дипломата обнаружили с признаками острого сердечного приступа около 18:00 по местному времени. На место были вызваны медики, однако спасти российского посла не удалось.
Также Захарова заявила, что Ширинский был настоящим профессионалом, и выразила соболезнования родным и близким скончавшегося посла.
Напомним, Миргаяс Ширинский скончался накануне, 23 августа, на 63-м году жизни. Как сообщили в полиции, посол умер, когда плавал в бассейне в своей резиденции.
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