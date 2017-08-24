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  • 24.08, 11:56

    В Петербурге коммунальщики «озеленили» высохшие деревья с помощью скотча

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    В Петербурге коммунальщики «озеленили» высохшие деревья с помощью скотча

    В Петербурге коммунальщики «озеленили» высохшие деревья с помощью скотча

    В Петербурге коммунальщики «озеленили» высохшие деревья с помощью скотча

    Жители Санкт-Петербурга пожаловались на сотрудников по благоустройству города, которые решили озеленить мертвые рябины в одном из парков с помощью веток ивы и скотча.

    О фальшивых деревьях из Сада Ткачей на юго-востоке Петербурга рассказали местные жители. Они пожаловались в местное отделение ОНФ, что сотрудники ЖКХ, готовясь принять участие в городской конкурсе «Уютный сад — 2017», проявили «смекалку» и приклеили к засохшим рябинам зеленые ветки ивы. «Инсталляция» была экстренно смонтирована в ожидании городской комиссии.

    Дмитрий Груздев, эксперт ОНФ: «Посетители сада рассказывают, что раньше это были красивые рябины, но из-за отсутствия должного ухода они погибли, и долгое время никого из садовников не беспокоили. А два дня назад ожившие рябиновые саженцы превратились в раскидистые ивы. Накануне днем жители соседних домов видели 10 человек, которые осматривали сад, и сделали вывод, что к их приезду и готовились работники, „озеленив“ мертвые деревья».

    В ОНФ выяснили, что сад, расположенный в Невском районе, действительно был представлен на городской конкурс «Уютный сад». Информация об этом размещена на официальной странице района. Отмечается, что судьи будут оценивать не только цветочное оформление объектов, но и состояние деревьев, кустарников, газонов, садовой мебели.


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