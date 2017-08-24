Скончался один из пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом

Медики сообщили о смерти одного из пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области.
По данным областного Минздрава, умер пассажир, поступивший в больницу в тяжелом состоянии.
В полиции также подтвердили смерть одного пострадавшего в аварии. Как рассказала РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Наталья Устименко, скончался один человек, пострадали 23 пассажира.
Наталья Устименко, представитель ГУ МВД по региону: «Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека“), 23 человека получили травмы, один скончался».
Напомним, авария с участием рейсового автобуса, направлявшегося из Ставрополя в Москву, произошла в Егорлыкском районе Ростовской области. Участниками ДТП стали автобус и две легковушки. В результате столкновения автобус опрокинулся. В салоне автобуса находились 33 пассажира и два водителя, в легковых автомобилях в общей сложности четыре человека. Ранее сообщалось о 27 пострадавших.
В полиции также подтвердили смерть одного пострадавшего в аварии. Как рассказала РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Наталья Устименко, скончался один человек, пострадали 23 пассажира.
Наталья Устименко, представитель ГУ МВД по региону: «Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека“), 23 человека получили травмы, один скончался».
Напомним, авария с участием рейсового автобуса, направлявшегося из Ставрополя в Москву, произошла в Егорлыкском районе Ростовской области. Участниками ДТП стали автобус и две легковушки. В результате столкновения автобус опрокинулся. В салоне автобуса находились 33 пассажира и два водителя, в легковых автомобилях в общей сложности четыре человека. Ранее сообщалось о 27 пострадавших.
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