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  • 24.08, 11:55

    Скончался один из пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом

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    Скончался один из пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом

    Скончался один из пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом

    Медики сообщили о смерти одного из пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Ростовской области.

    По данным областного Минздрава, умер пассажир, поступивший в больницу в тяжелом состоянии.

    В полиции также подтвердили смерть одного пострадавшего в аварии. Как рассказала РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Наталья Устименко, скончался один человек, пострадали 23 пассажира.

    Наталья Устименко, представитель ГУ МВД по региону: «Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека“), 23 человека получили травмы, один скончался».

    смотретьРастет число пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области
    Растет число пострадавших в ДТП с автобусом в Ростовской области
    Напомним, авария с участием рейсового автобуса, направлявшегося из Ставрополя в Москву, произошла в Егорлыкском районе Ростовской области. Участниками ДТП стали автобус и две легковушки. В результате столкновения автобус опрокинулся. В салоне автобуса находились 33 пассажира и два водителя, в легковых автомобилях в общей сложности четыре человека. Ранее сообщалось о 27 пострадавших.

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