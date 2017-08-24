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  • 24.08, 11:56

    На сотрудников Росгвардии завели дело после убийства пауэрлифтера Драчёва

    12 комментариев
    На сотрудников Росгвардии завели дело после убийства пауэрлифтера Драчёва

    На сотрудников Росгвардии завели дело после убийства пауэрлифтера Драчёва

    На сотрудников Росгвардии завели дело после убийства пауэрлифтера Драчёва

    Следователи Хабаровского края возбудили дело против сотрудников Росгвардии, которые не вмешались в драку между пауэрлифтером Драчёвым и его убийцей.

    Следователи Хабаровского края в рамках расследования убийства чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчёва возбудили уголовное дело против двоих охранников кафе, в котором случилась трагедия. Сотрудников вневедомственной охраны войск Росгвардии обвиняют в халатности. Как считают в СК РФ, именно бездействие охранников позволило убийце Драчёва избить его до смерти.

    Следственный комитет РФ: «На глазах сотрудников Росгвардии между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Являясь очевидцами, как один из них 25-летний Анар Аллахверанов нанес множественный удары руками, ногами по голове другому мужчине, сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия».

    смотретьЧемпиона по пауэрлифтингу убили на глазах охранников
    Чемпиона по пауэрлифтингу убили на глазах охранников
    Нападение на чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва произошло в воскресенье в кафе «Галерея» в центре Хабаровска. Спортсмен умер в больнице от травм, полученных в драке Аллахверановым, который профессионально занимается боевыми видами спорта. Момент убийства сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое молодых людей дерутся один на один, а охранники кафе, находившиеся рядом, вмешиваются только после того, как спортсмен падает без чувств, а соперник начинает добивать его ударами в голову.

    Убийца Драчёва объявлен в федеральный розыск. Ему грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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