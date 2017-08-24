На сотрудников Росгвардии завели дело после убийства пауэрлифтера Драчёва

Следователи Хабаровского края возбудили дело против сотрудников Росгвардии, которые не вмешались в драку между пауэрлифтером Драчёвым и его убийцей.
Следователи Хабаровского края в рамках расследования убийства чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчёва возбудили уголовное дело против двоих охранников кафе, в котором случилась трагедия. Сотрудников вневедомственной охраны войск Росгвардии обвиняют в халатности. Как считают в СК РФ, именно бездействие охранников позволило убийце Драчёва избить его до смерти.
Следственный комитет РФ: «На глазах сотрудников Росгвардии между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Являясь очевидцами, как один из них 25-летний Анар Аллахверанов нанес множественный удары руками, ногами по голове другому мужчине, сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия».
Нападение на чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва произошло в воскресенье в кафе «Галерея» в центре Хабаровска. Спортсмен умер в больнице от травм, полученных в драке Аллахверановым, который профессионально занимается боевыми видами спорта. Момент убийства сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое молодых людей дерутся один на один, а охранники кафе, находившиеся рядом, вмешиваются только после того, как спортсмен падает без чувств, а соперник начинает добивать его ударами в голову.
Убийца Драчёва объявлен в федеральный розыск. Ему грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Следственный комитет РФ: «На глазах сотрудников Росгвардии между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Являясь очевидцами, как один из них 25-летний Анар Аллахверанов нанес множественный удары руками, ногами по голове другому мужчине, сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия».
Нападение на чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва произошло в воскресенье в кафе «Галерея» в центре Хабаровска. Спортсмен умер в больнице от травм, полученных в драке Аллахверановым, который профессионально занимается боевыми видами спорта. Момент убийства сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое молодых людей дерутся один на один, а охранники кафе, находившиеся рядом, вмешиваются только после того, как спортсмен падает без чувств, а соперник начинает добивать его ударами в голову.
Убийца Драчёва объявлен в федеральный розыск. Ему грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Комментарии