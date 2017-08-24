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  • 24.08, 11:56
    Пациенты детских онкоцентров пообщались с МКС. дети и подростки, космос, МКС, онкологические заболевания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПациенты детских онкоцентров пообщались с МКС

    Пациенты детских онкоцентров пообщались с МКС

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    Пациенты детских онкоцентров пообщались с МКС

    Пациенты детских онкоцентров пообщались с МКС

    Пациенты детских онкоцентров пообщались с МКС

      В Центре управления полетами прошел телемост, который связал Москву и Хьюстон с МКС. В этот раз общение было не совсем обычным.

      Экипаж Международной космической станции ответил на вопросы маленьких пациентов онкологических центров. Космонавты также поблагодарили детей за подарок — скафандр, который сшили из ткани, покрытой детскими рисунками. Их создавали в рамках специального арт-проекта. Еще одна модель космического костюма в ближайшее время отправится на орбиту. За телемостом наблюдал корреспондент НТВ Сергей Сыркин.

      Классика космического костюма: в оранжевом сказал «поехали» Гагарин, в белом Леонов выходил в безвоздушное пространство. Современные дети — за яркий космос.

      Максим: «Я нарисовал речку, песчаный берег. Лес».

      У Максима в семь лет обнаружили рак головного мозга. Первоклассник отправился на долгое лечение. Но сегодня, позабыв о болезни, он рисует пейзаж на куске какой-то необычной материи.

      Ксения: «Рисунок оживет. Он полетит в космос, и я хочу, чтобы он мне передал привет, когда прилетит».

      Лоскутки, расписанные в Москве, Ярославле, Липецке, сошьют вместе, чтобы получился настоящий полетный костюм космонавта. Это придумала Николь Стот — астронавт НАСА. Пациенты российских онкоцентров уже не первый раз берутся за наряды для путешествующих к звездам. Подробности — в репортаже НТВ.

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