Маккейн настаивает на поставках Украине летального оружия

Военной техники на Украине может стать больше. К этому призывает американский сенатор Джон Маккейн. Он предложил поставлять Киеву летальное оружие.
По мнению американкого сенатора Джона Маккейна, летальное оружие необходимо Украине «для установления мира в Донбассе». В заявлении на своем официальном сайте политик написал, что визит в Незалежную главы Пентагона может стать хорошей основой для начала поставок.
Подобные призывы в США звучат уже не в первый раз. Ранее стало известно, что Министерство обороны США подготовило план отправки на Украину противотанковых ракет и другого летального оружия. При этом представители силового ведомства назвали его оборонительным. Однако в Белом доме это предложение пока не получило поддержки.
Подобные призывы в США звучат уже не в первый раз. Ранее стало известно, что Министерство обороны США подготовило план отправки на Украину противотанковых ракет и другого летального оружия. При этом представители силового ведомства назвали его оборонительным. Однако в Белом доме это предложение пока не получило поддержки.
Комментарии