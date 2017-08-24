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  • 24.08, 11:56
    Маккейн настаивает на поставках Украине летального оружия. армии мира, вооружение, США, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМаккейн настаивает на поставках Украине летального оружия

    Маккейн настаивает на поставках Украине летального оружия

    6 комментариев
    Маккейн настаивает на поставках Украине летального оружия

    Маккейн настаивает на поставках Украине летального оружия

    Маккейн настаивает на поставках Украине летального оружия

      Военной техники на Украине может стать больше. К этому призывает американский сенатор Джон Маккейн. Он предложил поставлять Киеву летальное оружие.

      По мнению американкого сенатора Джона Маккейна, летальное оружие необходимо Украине «для установления мира в Донбассе». В заявлении на своем официальном сайте политик написал, что визит в Незалежную главы Пентагона может стать хорошей основой для начала поставок.

      Подобные призывы в США звучат уже не в первый раз. Ранее стало известно, что Министерство обороны США подготовило план отправки на Украину противотанковых ракет и другого летального оружия. При этом представители силового ведомства назвали его оборонительным. Однако в Белом доме это предложение пока не получило поддержки.

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