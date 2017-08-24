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  • 24.08, 11:56

    В Красноярском крае подростков задержали за изнасилование 11-летней девочки

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    В Красноярском крае подростков задержали за изнасилование 11-летней девочки

    В Красноярском крае подростков задержали за изнасилование <nobr>11-летней</nobr> девочки

    Двое 16-летних подростков подозреваются в изнасиловании девочки в одной из деревень Курагинского района Красноярского края.

    По данным следствия, задержанные ночью выманили 11-летнюю девочку на улицу, а потом силой затащили в баню, расположенную на заброшенном участке, где изнасиловали.

    Как отметили в управлении СК по Красноярскому краю, пострадавшая девочка вместе с 29-летней матерью и тремя братьями и сестрами с августа жила у знакомых, так как в их доме за неуплату отключили электричество.

    В отношении задержанных подростков возбуждено уголовное дело. Они уже сознались в содеянном.

    Пострадавшая девочка, а также ее братья и сестры изъяты из семьи и помещены в медицинское учреждение. Рассматривается вопрос о лишении многодетной матери родительских прав, так как она злоупотребляет спиртным, ведет асоциальный образ жизни и не занимается воспитанием детей. Отец детей сейчас отбывает тюремный срок.

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