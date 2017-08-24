В Петербурге иномарка врезалась в грузовик, трое погибших

Во Фрунзенском районе Петербурга в ДТП с легковушкой и грузовиком погибли двое мужчин и женщина.
По данным РИА Новости, ДТП произошло около 1:20 мск у дома 24 на Софийской улице. Легковой автомобиль BMW, в котором находились четверо человек, въехал в припаркованный грузовик. В результате водитель и двое пассажиров — мужчина и женщина — скончались на месте. Еще одна женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу.
Как рассказали очевидцы аварии, BMW на полном ходу врезалась в стоящую груженую фуру с досками при обгоне другого грузовика в среднем ряду.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Как рассказали очевидцы аварии, BMW на полном ходу врезалась в стоящую груженую фуру с досками при обгоне другого грузовика в среднем ряду.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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