МВД объявило награду в 1 млн за поимку ярославского бизнесмена

МВД объявлено вознаграждение за информацию, способствующую задержанию подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупных размерах.
Полиция объявила в розыск жителя Ярославля Алексея Лагунина. Мужчину подозревают в совершении крупного мошенничества.
В МВД РФ заявили, что за информацию, способствующую задержанию подозреваемого, гарантировано вознаграждение в 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.
Ранее сообщалось, что Алексей Лагунин является директором ярославских строительных компаний «Мариан Строй» и «Монблан», передает «Интерфакс». Бизнесмен был объявлен в международный розыск по подозрению в причинении ущерба 153 дольщикам. В ноябре прошлого года судебные приставы арестовали фундамент строящегося многоэтажного дома, которое возводила компания Лагунина. Предпринимателю удалось бежать. Сейчас он находится за границей.
В МВД РФ заявили, что за информацию, способствующую задержанию подозреваемого, гарантировано вознаграждение в 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.
Ранее сообщалось, что Алексей Лагунин является директором ярославских строительных компаний «Мариан Строй» и «Монблан», передает «Интерфакс». Бизнесмен был объявлен в международный розыск по подозрению в причинении ущерба 153 дольщикам. В ноябре прошлого года судебные приставы арестовали фундамент строящегося многоэтажного дома, которое возводила компания Лагунина. Предпринимателю удалось бежать. Сейчас он находится за границей.
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