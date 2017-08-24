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  • 24.08, 11:56

    МВД объявило награду в 1 млн за поимку ярославского бизнесмена

    1 комментарий
    МВД объявило награду в 1 млн за поимку ярославского бизнесмена

    МВД объявило награду в 1 млн за поимку ярославского бизнесмена

    МВД объявило награду в 1 млн за поимку ярославского бизнесмена

    МВД объявлено вознаграждение за информацию, способствующую задержанию подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупных размерах.

    Полиция объявила в розыск жителя Ярославля Алексея Лагунина. Мужчину подозревают в совершении крупного мошенничества.

    В МВД РФ заявили, что за информацию, способствующую задержанию подозреваемого, гарантировано вознаграждение в 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

    Ранее сообщалось, что Алексей Лагунин является директором ярославских строительных компаний «Мариан Строй» и «Монблан», передает «Интерфакс». Бизнесмен был объявлен в международный розыск по подозрению в причинении ущерба 153 дольщикам. В ноябре прошлого года судебные приставы арестовали фундамент строящегося многоэтажного дома, которое возводила компания Лагунина. Предпринимателю удалось бежать. Сейчас он находится за границей.

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