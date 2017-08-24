Пассажирские автобусы столкнулись в Уральске: 20 пострадавших

20 человек, среди которых пятеро детей и беременная женщина, были доставлены в больницы после ДТП на трассе в Уральске.
Столкновение автобусов произошло на трассе в Западно-Казахстанской области. Водитель маршрутного автобуса, обгоняя по обочине легковушку, въехал в пассажирский автобус.
О степени тяжести травм 20 пострадавших в в пресс-службе областного управления здравоохранения не сообщили. Известно, что после ДТП обследование проходят пятеро детей и беременная женщина, у которой диагностировали ушиб грудной клетки, передает «Интерфакс».
О степени тяжести травм 20 пострадавших в в пресс-службе областного управления здравоохранения не сообщили. Известно, что после ДТП обследование проходят пятеро детей и беременная женщина, у которой диагностировали ушиб грудной клетки, передает «Интерфакс».
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