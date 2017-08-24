Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.08, 11:56

    В США заявили о создании крылатой ракеты с ядерным зарядом

    2 комментария

    В США заявили о создании крылатой ракеты с ядерным зарядом

    В США заявили о создании крылатой ракеты с ядерным зарядом

    Американские корпорации Lockheed Martin и Raytheon создадут новую крылатую ракету, способную нести ядерный заряд. Ракета предназначена для бомбардировщиков дальнего радиуса действий.

    О разработке новой крылатой ракеты дальнего радиуса действия заявили в ВВС США. Планируется выпустить около тысячи таких ракет, сообщили в ведомстве.

    Сейчас США выбирает подрядчика: первоначальные контракты рассчитаны на общую сумму в 900 миллионов долларов. Стоит отметить, что, по информации Bloomberg, в число претендентов не вошла компания Boeing. Там уже выразили свое разочарование.

    Министр ВВС США Хезер Уилсон заявила, что новая ракета «позволит модернизировать военно-воздушную часть нашей ядерной триады». Она добавила, что «оружие позволит расширить возможности» американских ВВС, а «противники США смогут оценить степень риска», передает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru