В США заявили о создании крылатой ракеты с ядерным зарядом

Американские корпорации Lockheed Martin и Raytheon создадут новую крылатую ракету, способную нести ядерный заряд. Ракета предназначена для бомбардировщиков дальнего радиуса действий.
О разработке новой крылатой ракеты дальнего радиуса действия заявили в ВВС США. Планируется выпустить около тысячи таких ракет, сообщили в ведомстве.
Сейчас США выбирает подрядчика: первоначальные контракты рассчитаны на общую сумму в 900 миллионов долларов. Стоит отметить, что, по информации Bloomberg, в число претендентов не вошла компания Boeing. Там уже выразили свое разочарование.
Министр ВВС США Хезер Уилсон заявила, что новая ракета «позволит модернизировать военно-воздушную часть нашей ядерной триады». Она добавила, что «оружие позволит расширить возможности» американских ВВС, а «противники США смогут оценить степень риска», передает РИА Новости.
Сейчас США выбирает подрядчика: первоначальные контракты рассчитаны на общую сумму в 900 миллионов долларов. Стоит отметить, что, по информации Bloomberg, в число претендентов не вошла компания Boeing. Там уже выразили свое разочарование.
Министр ВВС США Хезер Уилсон заявила, что новая ракета «позволит модернизировать военно-воздушную часть нашей ядерной триады». Она добавила, что «оружие позволит расширить возможности» американских ВВС, а «противники США смогут оценить степень риска», передает РИА Новости.
Комментарии