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  • 24.08, 11:56
    Российские спасатели везут детям Донбасса школьные учебники. ДНР, гуманитарная помощь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские спасатели везут детям Донбасса школьные учебники

    Российские спасатели везут детям Донбасса школьные учебники

    1 комментарий
    Российские спасатели везут детям Донбасса школьные учебники

    Российские спасатели везут детям Донбасса школьные учебники

    Российские спасатели везут детям Донбасса школьные учебники

      МЧС России направило в Донбасс очередную колонну с гуманитарной помощью. На юго-восток Украины доставят 750 тонн грузов.

      МЧС РФ доставит в Донбасс детские продуктовые наборы, лекарства и медицинское оборудование, а также школьные учебники. По пути колонна разделится на две части. Одна из них поедет в Луганск, другая — в Донецк.

      Россия оказывает гуманитарную помощь Донбассу уже три года. За это время силами МЧС туда доставили 70 тысяч тонн грузов.

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