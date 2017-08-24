Российские спасатели везут детям Донбасса школьные учебники

МЧС России направило в Донбасс очередную колонну с гуманитарной помощью. На юго-восток Украины доставят 750 тонн грузов.

МЧС РФ доставит в Донбасс детские продуктовые наборы, лекарства и медицинское оборудование, а также школьные учебники. По пути колонна разделится на две части. Одна из них поедет в Луганск, другая — в Донецк.



Россия оказывает гуманитарную помощь Донбассу уже три года. За это время силами МЧС туда доставили 70 тысяч тонн грузов.



