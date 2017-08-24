Российские спасатели везут детям Донбасса школьные учебники

МЧС России направило в Донбасс очередную колонну с гуманитарной помощью. На
юго-восток Украины доставят 750 тонн грузов.
МЧС РФ доставит в Донбасс детские продуктовые наборы, лекарства и медицинское оборудование, а также школьные учебники. По пути колонна разделится на две части. Одна из них поедет в Луганск, другая — в Донецк.
Россия оказывает гуманитарную помощь Донбассу уже три года. За это время силами МЧС туда доставили 70 тысяч тонн грузов.
Россия оказывает гуманитарную помощь Донбассу уже три года. За это время силами МЧС туда доставили 70 тысяч тонн грузов.
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