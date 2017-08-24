Российские военные доставили 500 кг лекарств в сирийскую больницу

Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую провинцию Хама.

Часть груза — это 500 килограммов медикаментов — отправили в центральный клинический госпиталь провинции Хама. Сейчас там остро не хватает лекарств. Купить их самостоятельно пациенты не могут. Благодаря помощи наших военных, больницу удалось обеспечить необходимыми препаратами на три месяца.



Салим Халюф, главврач национальной больницы Хама: «Это центральная больница в провинции Хама. Как вы видите, здесь все заполнено людьми. Мы принимаем больных из лагерей беженцев и зон деэскалации, расположенных неподалеку. И мы можем оказать медпомощь всем нуждающимся — и сирийским военным, и мирным жителям. У нас есть необходимое оборудование, чтобы принимать их, теперь хватит и лекарств».



Другой гуманитарный конвой прибыл в соседний город Суран. Он находится на границе зоны деэскалации. Туда привезли сахар, муку и рис — всего около двух тонн продуктов. Еще месяц назад Суран находился под контролем боевиков. Прежде чем покинуть город, террористы практически полностью уничтожили его инфраструктуру.