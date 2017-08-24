СМИ узнали о недовольстве Трампа санкциями против РФ

Президент США Дональд Трамп в личных беседах пытался отговорить сенаторов от принятия законопроекта об антироссийских санкциях. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила газета Politico.
По данным газеты, Трамп, в частности, говорил на эту тему с главой комитета Сената по иностранным делам Бобом Коркером. Президент убеждал сенатора, что документ является антиконституционным и повредит его пребыванию на посту. При этом сенатор заявил, что законопроект будет принят обеими палатами Конгресса, чем сильно раздосадовал Трампа.
Также у лидера США были споры с сенаторами относительно их расследования «связей» с Россией. Речь идет о Томе Тиллисе, который является одним из инициаторов внесения в Конгресс законопроекта о защите независимого расследования отношений Трампа и его окружения с РФ, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Документ предполагает запретить президенту каким-либо образом отстранить Мюллера от разбирательства.
Дональд Трамп, отмечает издание, сейчас крайне раздражен тем, что сенаторы-республиканцы действуют все более обособленно, не согласовывая свои действия с Белым домом, передает ТАСС.
В конце июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против РФ. Документ, в частности, запрещает президенту использовать полномочия для смягчения или отмены действующих ограничений. Трамп подписал данный закон, назвав его при этом ущербным, а ряд его положений — нарушающими Конституцию страны. Также он обвинил американских законодателей в ухудшении российско-американских отношений.
Trump argued that sanctioning Russia was unconstitutional and said it would damage his presidency https://t.co/3kA7jzppfO pic.twitter.com/CWoBa1Y5uS— POLITICO (@politico) 24 августа 2017 г.
Также у лидера США были споры с сенаторами относительно их расследования «связей» с Россией. Речь идет о Томе Тиллисе, который является одним из инициаторов внесения в Конгресс законопроекта о защите независимого расследования отношений Трампа и его окружения с РФ, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Документ предполагает запретить президенту каким-либо образом отстранить Мюллера от разбирательства.
Дональд Трамп, отмечает издание, сейчас крайне раздражен тем, что сенаторы-республиканцы действуют все более обособленно, не согласовывая свои действия с Белым домом, передает ТАСС.
В конце июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против РФ. Документ, в частности, запрещает президенту использовать полномочия для смягчения или отмены действующих ограничений. Трамп подписал данный закон, назвав его при этом ущербным, а ряд его положений — нарушающими Конституцию страны. Также он обвинил американских законодателей в ухудшении российско-американских отношений.
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