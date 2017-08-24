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  • 24.08, 11:55
    США могут возобновить выдачу виз в российских регионах. Госдепартамент США, визы, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСША могут возобновить выдачу виз в российских регионах

    США могут возобновить выдачу виз в российских регионах

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    США могут возобновить выдачу виз в российских регионах

    США могут возобновить выдачу виз в российских регионах

    США могут возобновить выдачу виз в российских регионах

      Посольство США рассмотрит вопрос о возможности возобновления выдачи виз в генконсульствах в российских регионах. Об этом журналистам сообщил замглавы американской дипмиссии в Москве Энтони Годфри.

      По его словам, после 1 сентября дипломаты обсудят, насколько можно будет увеличить количество собеседований в посольстве в Москве, а также возможное возобновление выдачи виз в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

      Во вторник МИД России опубликовал заявление, в котором назвал работу американского дипведомства неэффективной. На Смоленской площади привели примеры работы испанских и итальянских дипломатов, которые за год обработали в разы больше запросов. В заявлении также говорится, что Вашингтон намеренно пытается вызвать недовольство россиян сложностями с получением американской визы.

      Действия США стали ответом на сокращение состава американской дипмиссии в России.

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