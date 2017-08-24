США могут возобновить выдачу виз в российских регионах

Посольство США рассмотрит вопрос о возможности возобновления выдачи виз в генконсульствах в российских регионах. Об этом журналистам сообщил замглавы американской дипмиссии в Москве Энтони Годфри.
По его словам, после 1 сентября дипломаты обсудят, насколько можно будет увеличить количество собеседований в посольстве в Москве, а также возможное возобновление выдачи виз в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
Во вторник МИД России опубликовал заявление, в котором назвал работу американского дипведомства неэффективной. На Смоленской площади привели примеры работы испанских и итальянских дипломатов, которые за год обработали в разы больше запросов. В заявлении также говорится, что Вашингтон намеренно пытается вызвать недовольство россиян сложностями с получением американской визы.
Действия США стали ответом на сокращение состава американской дипмиссии в России.
Во вторник МИД России опубликовал заявление, в котором назвал работу американского дипведомства неэффективной. На Смоленской площади привели примеры работы испанских и итальянских дипломатов, которые за год обработали в разы больше запросов. В заявлении также говорится, что Вашингтон намеренно пытается вызвать недовольство россиян сложностями с получением американской визы.
Действия США стали ответом на сокращение состава американской дипмиссии в России.
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