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  • 24.08, 11:55
    Небензя уличил США в неправомерности новых санкций против России. США, Северная Корея, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНебензя уличил США в неправомерности новых санкций против России

    Небензя уличил США в неправомерности новых санкций против России

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    Небензя уличил США в неправомерности новых санкций против России

    Небензя уличил США в неправомерности новых санкций против России

    Небензя уличил США в неправомерности новых санкций против России

      Включение россиян в санкционный список по Северной Корее — неправомерный шаг. Об этом заявил постпред нашей страны при ООН Василий Небензя во время общения с журналистами.

      Дипломат отметил, что были нарушены соответствующие протоколы Организации объединенных наций, в частности механизм включения в санкционные списки. Когда США хотели расширить этот документ, то необходимо было обратиться в профильный комитет Совбеза, подчеркнул Небензя. И лишь после одобрения в список могут быть внесены новые физлица и компании.

      В связи с игнорированием требований со стороны США Василий Небензя заявил, что Россия осуждает этот шаг. К тому же такие действия не будут способствовать стабилизации и улучшению отношений, к чему ранее призывала американская сторона, заключил постред.

      Напомним, ранее США внесли в санкционный список четырех россиян за контакты с КНДР. Также в черный список попала московская компания «Гефест».

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