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  • 24.08, 11:55
    Более 5 тысяч пожарных борются с огнем в Волгоградской области. Волгоград, Волгоградская область, пожары, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолее 5 тысяч пожарных борются с огнем в Волгоградской области

    Более 5 тысяч пожарных борются с огнем в Волгоградской области

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    Более 5 тысяч пожарных борются с огнем в Волгоградской области

    Более 5 тысяч пожарных борются с огнем в Волгоградской области

    Более 5 тысяч пожарных борются с огнем в Волгоградской области

      В Волгоградской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за сильных природных пожаров.

      Тушение осложняется ураганным ветром. На борьбу с огнем брошены более 5 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники, сообщает МЧС.

      Как отметили в ведомстве, наиболее тяжелая обстановка сложилась в пяти районах области, а также непосредственно в Волгограде. В среду утром в регион прибыла авиация МЧС. Также к тушению привлечены два пожарных поезда.

      Из-за пожаров эвакуированы три детских лагеря отдыха. Воспитанники одного из них отправлены по домам, а остальных разместили в местных школах, детских садах и больнице.

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