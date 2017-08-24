Более 5 тысяч пожарных борются с огнем в Волгоградской области

В Волгоградской области действует режим чрезвычайной ситуации
из-за сильных природных пожаров.
Тушение осложняется ураганным ветром. На борьбу с огнем брошены более 5 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники, сообщает МЧС.
Как отметили в ведомстве, наиболее тяжелая обстановка сложилась в пяти районах области, а также непосредственно в Волгограде. В среду утром в регион прибыла авиация МЧС. Также к тушению привлечены два пожарных поезда.
Из-за пожаров эвакуированы три детских лагеря отдыха. Воспитанники одного из них отправлены по домам, а остальных разместили в местных школах, детских садах и больнице.
Как отметили в ведомстве, наиболее тяжелая обстановка сложилась в пяти районах области, а также непосредственно в Волгограде. В среду утром в регион прибыла авиация МЧС. Также к тушению привлечены два пожарных поезда.
Из-за пожаров эвакуированы три детских лагеря отдыха. Воспитанники одного из них отправлены по домам, а остальных разместили в местных школах, детских садах и больнице.
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