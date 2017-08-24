Сотни человек пострадали из-за тайфуна «Хато» на юге Китая

По меньшей мере 12 человек погибли, более 270 получили ранения
из-за обрушившегося на юг Китая тайфуна «Хато».
Удар стихии накануне приняли Гонконг и Макао, а также провинции Гуандун и Фуцзянь. Больше всего людей погибли в Макао — 8, еще 153 госпитализированы.
В городе Чжухай из-за тайфуна повреждены 275 домов, ущерб составил 5,5 миллиардов юаней (825 миллионов долларов). В Гонконге обошлось без жертв, однако в больницу попали свыше 150 человек. Там ущерб оценили в 8 миллиардов гонконгских долларов (1,02 миллиарда долларов США).
Тайфун вызвал транспортный коллапс на всем юге Китая. Было остановлено движение по нескольким высокоскоростным железнодорожным веткам, в том числе по ветке Гуанчжоу — Шэньчжэнь — Гонконг, Сямэнь — Шэньчжэнь.
В аэропортах южных городов были отменены сотни рейсов. Порывы ветра привели к обрушению зданий, падению деревьев, обрыву линий связи и электропередачи, сообщает РИА Новости.
В городе Чжухай из-за тайфуна повреждены 275 домов, ущерб составил 5,5 миллиардов юаней (825 миллионов долларов). В Гонконге обошлось без жертв, однако в больницу попали свыше 150 человек. Там ущерб оценили в 8 миллиардов гонконгских долларов (1,02 миллиарда долларов США).
Тайфун вызвал транспортный коллапс на всем юге Китая. Было остановлено движение по нескольким высокоскоростным железнодорожным веткам, в том числе по ветке Гуанчжоу — Шэньчжэнь — Гонконг, Сямэнь — Шэньчжэнь.
В аэропортах южных городов были отменены сотни рейсов. Порывы ветра привели к обрушению зданий, падению деревьев, обрыву линий связи и электропередачи, сообщает РИА Новости.
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