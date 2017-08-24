Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.08, 11:55
    Огненный столб при пожаре на газопроводе сняли на видео. Нижегородская область, газопровод. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОгненный столб при пожаре на газопроводе сняли на видео

    Огненный столб при пожаре на газопроводе сняли на видео

    комментировать
    Огненный столб при пожаре на газопроводе сняли на видео

    Огненный столб при пожаре на газопроводе сняли на видео

    Огненный столб при пожаре на газопроводе сняли на видео
    • Фото: Дима Чернеев /youtube.com

      • В Сергачском районе Нижегородской области на газопроводе произошла вспышка газа с последующим факельным горением.

      ЧП произошло в поле в 4 км от села Шубино. Очевидцы сняли, как огненный столб осветил ночное небо.

      В результате никто не пострадал, угрозы населенному пункту нет. В причинах произошедшего разбираются газовики, сообщили «Интерфаксу» в ГУ МЧС по региону.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru