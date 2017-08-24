Огненный столб при пожаре на газопроводе сняли на видео

В Сергачском районе Нижегородской области на газопроводе произошла вспышка газа с последующим факельным горением.
ЧП произошло в поле в 4 км от села Шубино. Очевидцы сняли, как огненный столб осветил ночное небо.
В результате никто не пострадал, угрозы населенному пункту нет. В причинах произошедшего разбираются газовики, сообщили «Интерфаксу» в ГУ МЧС по региону.
В результате никто не пострадал, угрозы населенному пункту нет. В причинах произошедшего разбираются газовики, сообщили «Интерфаксу» в ГУ МЧС по региону.
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