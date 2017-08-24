Глава Минфина США мог воспользоваться служебным самолетом ради затмения

Министра финансов США Стивена Мнучина заподозрили в использовании правительственного самолета ради наблюдения за полным солнечным затмением.
Перелетом, который Мнучин и его жена совершили во время затмения, заинтересовалась организация CREW («Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне»). Ее члены подали запрос о законности использования самолета министром, а также о том, в какую сумму правительству обошелся перелет супругов в город Лексингтон в штате Кентукки.
Широкой общественности о перелете стало известно после того, как Линтон разместила в Instagram фото, на котором она с мужем выходят из правительственного самолета. Активисты отмечают, что снимок вызвал бурю негодования в соцсетях, передает РИА Новости.
Напомним, на днях в 14 штатах США наблюдали «Великое солнечное затмение» — впервые за 99 лет. Событие вызвало небывалый ажиотаж.
Широкой общественности о перелете стало известно после того, как Линтон разместила в Instagram фото, на котором она с мужем выходят из правительственного самолета. Активисты отмечают, что снимок вызвал бурю негодования в соцсетях, передает РИА Новости.
Louise Linton, Mnuchin’s wife, showed exactly what she thinks of common folk in tone-deaf (deleted) Instagram post: https://t.co/VH6NevJDV3 pic.twitter.com/R6ojPPbX55— KC Star Opinion (@KCStarOpinion) 23 августа 2017 г.
Напомним, на днях в 14 штатах США наблюдали «Великое солнечное затмение» — впервые за 99 лет. Событие вызвало небывалый ажиотаж.
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