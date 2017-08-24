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  • 24.08, 05:04

    Глава Минфина США мог воспользоваться служебным самолетом ради затмения

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    Глава Минфина США мог воспользоваться служебным самолетом ради затмения

    Глава Минфина США мог воспользоваться служебным самолетом ради затмения

    Министра финансов США Стивена Мнучина заподозрили в использовании правительственного самолета ради наблюдения за полным солнечным затмением.

    Перелетом, который Мнучин и его жена совершили во время затмения, заинтересовалась организация CREW («Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне»). Ее члены подали запрос о законности использования самолета министром, а также о том, в какую сумму правительству обошелся перелет супругов в город Лексингтон в штате Кентукки.

    Широкой общественности о перелете стало известно после того, как Линтон разместила в Instagram фото, на котором она с мужем выходят из правительственного самолета. Активисты отмечают, что снимок вызвал бурю негодования в соцсетях, передает РИА Новости.


    Напомним, на днях в 14 штатах США наблюдали «Великое солнечное затмение» — впервые за 99 лет. Событие вызвало небывалый ажиотаж.

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