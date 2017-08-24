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  • 24.08, 05:03

    Конгрессмены нашли новую «улику» по делу о связях Трампа с РФ

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    Конгрессмены нашли новую «улику» по делу о связях Трампа с РФ

    Конгрессмены нашли новую «улику» по делу о связях Трампа с РФ

    В деле о предполагаемых связях избирательного штаба Трампа с Россией появилось некое электронное письмо.

    Следователи Конгресса США утверждают, что нашли электронное письмо от старшего советника президента США Дональда Трампа Рика Диборна, в котором упоминалась ранее незарегистрированная попытка организовать в прошлому году встречу между членами избирательной кампании Трампа и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в среду сообщил телеканал CNN.


    По данным канала, нынешний замглавы администрации президента Диборн в прошлом году направил короткое электронное сообщение членам избирательной кампании. В нем говорилось о человеке, который пытался установить контакт между высокопоставленным окружением Трампа и Путиным. Правда, единственное, что об этом человеке упоминалось, это то, что он был из «WV». По мнению источников канала, это аббревиатура названия штата Западная Вирджиния.

    Также из электронного письма Диборна следует, что он «скептически относится к запрошенной встрече», передает «Интерфакс».

    Напомним, в США Конгресс и ряд СМИ, в том числе CNN, пытаются найти связи между Дональдом Трампом и его окружением с Россией.

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