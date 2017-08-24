Посол России в Судане мог умереть из-за проблем с сердцем

В посольстве РФ в Судане рассказали о возможных причинах кончины посла Миргаяса Ширинского.
Сергей Коняшин, посольство РФ в Судане: «В настоящее время официальной причины смерти нет, потому что нет официального заключения, но если судить по внешним факторам, которые видел врач, можно говорить о каких-то проблемах с сердцем. То ли это был инфаркт, то ли это был инсульт».
В полиции Хартума РИА Новости сообщили, что Ширинский умер, плавая в бассейне в своей резиденции. Смерть, по предварительным данным, наступила по естественным причинам.
Криминалисты взяли пробы воды из бассейна. Отравляющих веществ в них не нашли. В полиции сообщили, что тело посла обнаружили сотрудники посольства, которые и вызвали стражей порядка.
Миргаясу Ширинскому было 62 года.
В полиции Хартума РИА Новости сообщили, что Ширинский умер, плавая в бассейне в своей резиденции. Смерть, по предварительным данным, наступила по естественным причинам.
Криминалисты взяли пробы воды из бассейна. Отравляющих веществ в них не нашли. В полиции сообщили, что тело посла обнаружили сотрудники посольства, которые и вызвали стражей порядка.
Миргаясу Ширинскому было 62 года.
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