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  • 24.08, 05:04
    Посол России в Судане мог умереть из-за проблем с сердцем. Судан, дипломатия, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосол России в Судане мог умереть из-за проблем с сердцем

    Посол России в Судане мог умереть из-за проблем с сердцем

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    Посол России в Судане мог умереть <nobr>из-за</nobr> проблем с сердцем

    Посол России в Судане мог умереть из-за проблем с сердцем

    Посол России в Судане мог умереть <nobr>из-за</nobr> проблем с сердцем

      В посольстве РФ в Судане рассказали о возможных причинах кончины посла Миргаяса Ширинского.

      Сергей Коняшин, посольство РФ в Судане: «В настоящее время официальной причины смерти нет, потому что нет официального заключения, но если судить по внешним факторам, которые видел врач, можно говорить о каких-то проблемах с сердцем. То ли это был инфаркт, то ли это был инсульт».

      В полиции Хартума РИА Новости сообщили, что Ширинский умер, плавая в бассейне в своей резиденции. Смерть, по предварительным данным, наступила по естественным причинам.

      Криминалисты взяли пробы воды из бассейна. Отравляющих веществ в них не нашли. В полиции сообщили, что тело посла обнаружили сотрудники посольства, которые и вызвали стражей порядка.

      Миргаясу Ширинскому было 62 года.

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