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  • 24.08, 05:03
    В деле об убийстве на подлодке всплыли шокирующие подробности. Дания, Швеция, подлодки, расследование, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ деле об убийстве на подлодке всплыли шокирующие подробности

    В деле об убийстве на подлодке всплыли шокирующие подробности

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    В деле об убийстве на подлодке всплыли шокирующие подробности

    В деле об убийстве на подлодке всплыли шокирующие подробности

    В деле об убийстве на подлодке всплыли шокирующие подробности

      Смерть на подводной лодке. Как погибла шведская журналистка Ким Валль, чье тело обнаружили в море?

      Страшное продолжение получила шокирующая история в Дании. Чуть меньше двух недель назад там пропала молодая шведская журналистка, она отправилась на довольно экзотическое задание — вышла в море на подводной лодке, которую собрал местный изобретатель Петер Мадсен, его еще называют датский Илон Маск. В итоге девушка исчезла, лодка затонула, ее владелец, которого удалось спасти, утверждал, что высадил пассажирку до аварии.

      Позже в воде нашли расчлененное женское тело, а экспертиза подтвердила — это пропавшая Ким Валль. Тело было найдено в проливе Эресунн недалеко от знаменитого моста, который соединяет Данию и Швецию. К нему был привязан тяжелый предмет. То есть, произошедшее все меньше напоминает несчастный случай.

      Тело обнаружил велосипедист. Вернее, он даже не смог понять, что именно увидел в воде. Позже полицейские достали из моря торс женщины без головы, рук и ног. Несмотря на, казалось бы, неопровержимые доказательства, Петер Мадсен продолжает утверждать, что не убивал журналистку, а похоронил ее в море. Однако с каждым днем шансов избежать тюрьмы у него все меньше и меньше.

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