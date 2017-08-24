Куда катится российский сыр: мнения производителей и экспертов

Как получается, что сыра на российских прилавках стало больше, но его не хотят покупать? И кто уверен, что наши сыровары просто халтурят?

Опубликованы данные соцопросов о качестве продуктов на наших столах. В целом в этом вопросе россияне настроены позитивно — две трети наших сограждан считают, что за период санкций качество продуктов никак не изменилось. Если брать по конкретным позициям, число недовольных качеством рыбы увеличилось. А наибольшей критике подверглось качество мяса, а также молока и молочных продуктов. Зато стало больше тех, кого устраивает качество сыров.



И вот странность — при этом, по данным анализа рынка, россияне стали есть сыр намного реже. Можно ли упрекать наших сыроваров в том, что они расслабились в отсутствие конкуренции? И какая на самом деле разница между европейским бри и свердловским?



Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».