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  • 24.08, 05:03
    Куда катится российский сыр: мнения производителей и экспертов. заводы и фабрики, молоко, продукты, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКуда катится российский сыр: мнения производителей и экспертов

    Куда катится российский сыр: мнения производителей и экспертов

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    Куда катится российский сыр: мнения производителей и экспертов

    Куда катится российский сыр: мнения производителей и экспертов

    Куда катится российский сыр: мнения производителей и экспертов

      Как получается, что сыра на российских прилавках стало больше, но его не хотят покупать? И кто уверен, что наши сыровары просто халтурят?

      Опубликованы данные соцопросов о качестве продуктов на наших столах. В целом в этом вопросе россияне настроены позитивно — две трети наших сограждан считают, что за период санкций качество продуктов никак не изменилось. Если брать по конкретным позициям, число недовольных качеством рыбы увеличилось. А наибольшей критике подверглось качество мяса, а также молока и молочных продуктов. Зато стало больше тех, кого устраивает качество сыров.

      И вот странность — при этом, по данным анализа рынка, россияне стали есть сыр намного реже. Можно ли упрекать наших сыроваров в том, что они расслабились в отсутствие конкуренции? И какая на самом деле разница между европейским бри и свердловским?

      Подробности — в специальном репортаже «Итогов дня».

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