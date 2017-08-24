Дело о ростовском пожаре обрастает новыми шокирующими деталями

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Ростове-на-Дону ищут виновных в гигантском пожаре, который уничтожил целый район в центре города.
Например, следствие выяснило, что мест поджога, скорее всего, было несколько. Это удалось установить по сообщениям людей, звонивших в экстренные службы в первые минуты пожара. Если эта версия подтвердится, то складывается неприглядная картина: целью поджога могли быть не отдельные дома, а весь квартал.
Кроме уголовного дела об умышленном поджоге Следственный комитет возбудил еще одно: о халатности должностных лиц в исполнительной власти и среди коммунальщиков. Похоже, что это не пустая формальность. По уже подтвержденной независимыми источниками информации, в первые часы пожара в городском водопроводе вдруг упало давление воды. И сотрудникам МЧС ее попросту не хватало, чтобы остановить пламя.
Кроме уголовного дела об умышленном поджоге Следственный комитет возбудил еще одно: о халатности должностных лиц в исполнительной власти и среди коммунальщиков. Похоже, что это не пустая формальность. По уже подтвержденной независимыми источниками информации, в первые часы пожара в городском водопроводе вдруг упало давление воды. И сотрудникам МЧС ее попросту не хватало, чтобы остановить пламя.
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