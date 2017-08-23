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  • 24.08, 05:03
    Посол России в Судане найден мертвым в Хартуме. Судан, дипломатия, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосол России в Судане найден мертвым в Хартуме

    Посол России в Судане найден мертвым в Хартуме

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    Посол России в Судане найден мертвым в Хартуме

    Посол России в Судане найден мертвым в Хартуме

    Посол России в Судане найден мертвым в Хартуме

      В столице Судана Хартуме скончался посол России Миргаяс Ширинский.

      Ширинский ушел из жизни в посольской резиденции. В МИД РФ подтвердили информацию, отметив, что об обстоятельствах смерти посла сообщат позднее.

      Миргаясу Ширинскому было 62 года. На дипломатической службе он находился с 1977 года.

      МИД Судана принес соболезнования в связи со смертью российского посла, сообщает РИА Новости.

      Из заявления МИД Судана      : «Министерство иностранных дел скорбит по послу Миргаясу Ширинскому, который прилагал дружеские и искренние усилия для развития привилегированных отношений между двумя странами и народами в различных сферах».

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