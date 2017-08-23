Посол России в Судане найден мертвым в Хартуме

В столице Судана Хартуме скончался посол России Миргаяс Ширинский.
Ширинский ушел из жизни в посольской резиденции. В МИД РФ подтвердили информацию, отметив, что об обстоятельствах смерти посла сообщат позднее.
Миргаясу Ширинскому было 62 года. На дипломатической службе он находился с 1977 года.
МИД Судана принес соболезнования в связи со смертью российского посла, сообщает РИА Новости.
Из заявления МИД Судана: «Министерство иностранных дел скорбит по послу Миргаясу Ширинскому, который прилагал дружеские и искренние усилия для развития привилегированных отношений между двумя странами и народами в различных сферах».
Миргаясу Ширинскому было 62 года. На дипломатической службе он находился с 1977 года.
МИД Судана принес соболезнования в связи со смертью российского посла, сообщает РИА Новости.
Из заявления МИД Судана: «Министерство иностранных дел скорбит по послу Миргаясу Ширинскому, который прилагал дружеские и искренние усилия для развития привилегированных отношений между двумя странами и народами в различных сферах».
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