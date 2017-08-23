В Китае машину автохамки эвакуировали на крышу дома

В китайском городе Беньси
38-летняя женщина на 38 часов заблокировала своей машиной подъезд к дому и отказалась платить штраф. Охрана дома решила проблему радикально.
Вызванный охранниками эвакуатор поднял машину агрессивной автолюбительницы на крышу ближайшей постройки. Местные жители бурно выражали радость после того, как машина автохамки оказалась для нее недоступна, сообщает сайт Вести.Ru.
Фотографии эвакуированной на крышу машины разлетелись по китайским соцсетям.
Разрешать конфликт пришлось полицейским. Начальника охраны и потерпевшую отвезли в участок, а вскоре другой эвакуатор вернул авто на землю.
Фотографии эвакуированной на крышу машины разлетелись по китайским соцсетям.
Разрешать конфликт пришлось полицейским. Начальника охраны и потерпевшую отвезли в участок, а вскоре другой эвакуатор вернул авто на землю.
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