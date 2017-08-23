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  • 24.08, 05:03
    В Роттердаме из-за террористической угрозы отменили рок-концерт. Нидерланды, музыка и музыканты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Роттердаме из-за террористической угрозы отменили рок-концерт

    В Роттердаме из-за террористической угрозы отменили рок-концерт

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    В Роттердаме <nobr>из-за</nobr> террористической угрозы отменили <nobr>рок-концерт</nobr>

    В Роттердаме из-за террористической угрозы отменили рок-концерт

    В Роттердаме <nobr>из-за</nobr> террористической угрозы отменили <nobr>рок-концерт</nobr>

      Полиция Нидерландов отменила в Роттердаме концерт американской рок-группы Allah-Las из-за террористической угрозы.

      Как сообщает Reuters, около концертного зала был обнаружен автобус с газовыми баллонами и испанскими номерами. На месте работают сотрудники спецслужб в бронежилетах.

      Мэр Роттердама сообщил, что водителя автобуса доставили на допрос в полицию.

      В полиции города рассказали, что отменили концерт рок-группы по рекомендации испанских правоохранителей.

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