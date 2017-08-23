В Роттердаме из-за террористической угрозы отменили рок-концерт

Полиция Нидерландов отменила в Роттердаме концерт американской рок-группы Allah-Las из-за террористической угрозы.

Как сообщает Reuters, около концертного зала был обнаружен автобус с газовыми баллонами и испанскими номерами. На месте работают сотрудники спецслужб в бронежилетах.



Мэр Роттердама сообщил, что водителя автобуса доставили на допрос в полицию.



В полиции города рассказали, что отменили концерт рок-группы по рекомендации испанских правоохранителей.