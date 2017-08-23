Британские пожарные съели спасенных из огня поросят

Британские фермеры поблагодарили пожарных, спасших их хозяйство от огня полгода назад. Отважным огнеборцам подали блюда из поросят, спасенных во время пожара.
Пожар на ферме в поселке Пьюзи произошел в феврале этого года. Горели амбар и десятки тонн сена. Пожарные не только справились с огнем, но и спасли из амбара двух свиноматок и 18 поросят.
На днях хозяева фермы пригласили пожарных в гости, чтобы отблагодарить. К столу подали свиные колбаски и другие мясные деликатесы. Как оказалось, они были приготовлены из тех самых поросят, которых спасатели вынесли из горящего амбара, сообщает Dni.Ru.
На днях хозяева фермы пригласили пожарных в гости, чтобы отблагодарить. К столу подали свиные колбаски и другие мясные деликатесы. Как оказалось, они были приготовлены из тех самых поросят, которых спасатели вынесли из горящего амбара, сообщает Dni.Ru.
Комментарии