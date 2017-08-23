Жительница Нью-Йорка оставила котам в наследство $300 тысяч

Вдова из
нью-йоркского района Бронкс Эллен Фрей-Ваутерс оставила двум своим котам Трою и Тайгеру в наследство крупную сумму.
Эллен Фрей-Ваутерс — уроженка Нидерландов, работавшая в структурах ООН. Ее муж скончался в 1989 году, а их единственный ребенок умер в младенчестве. Сама вдова ушла из жизни в 2015-м в возрасте 88 лет.
Котов она оставила на попечение своим помощницам по хозяйству. Одна из помощниц, которая ухаживает за Троем, рассказала, что коты были для Фрей-Ваутерс как дети.
После смерти Троя и Тайгера средства в их трастовом фонде перейдут к единственной родственнице Фрей-Ваутерс — ее сестре, живущей в Нидерландах. Остальное наследство в $3 млн разделено между еще двумя помощниками Фрей-Ваутерс, благотворительными организациями и ее адвокатом, сообщает Газета.Ru.
Котов она оставила на попечение своим помощницам по хозяйству. Одна из помощниц, которая ухаживает за Троем, рассказала, что коты были для Фрей-Ваутерс как дети.
После смерти Троя и Тайгера средства в их трастовом фонде перейдут к единственной родственнице Фрей-Ваутерс — ее сестре, живущей в Нидерландах. Остальное наследство в $3 млн разделено между еще двумя помощниками Фрей-Ваутерс, благотворительными организациями и ее адвокатом, сообщает Газета.Ru.
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