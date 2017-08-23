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  • 24.08, 05:03
    Болельщики СКА парализуют работу метро в Петербурге. Санкт-Петербург, ХК СКА, метро, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолельщики СКА парализуют работу метро в Петербурге

    Болельщики СКА парализуют работу метро в Петербурге

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    Болельщики СКА парализуют работу метро в Петербурге

    Болельщики СКА парализуют работу метро в Петербурге

    Болельщики СКА парализуют работу метро в Петербурге

      В связи с наплывом фанатов хоккея на станцию «„Проспект Большевиков“, на которой ведется ремонт эскалатора», вход на станцию ограничивают. Неудобства доставляются и тем пассажирам, кто прибывает на платформу.

      С началом хоккейного сезона станцию «Проспект Большевиков» осаждают болельщики. Из-за наплыва фанатов вестибюль уже несколько раз закрывали. Сегодняшний день не стал исключением.

      Перед игрой в Ледовом дворце станция вновь не справилась с потоком пассажиров. В 18:38 вход был ограничен. Три эскалатора работали на подъем, еще один находится в ремонте. Сегодня на домашней арене СКА принимает «Слован». На данный момент идет 2-й период встречи. СКА выигрывает у словаков со счетом 3:1.

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