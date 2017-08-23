Болельщики СКА парализуют работу метро в Петербурге

В связи с наплывом фанатов хоккея на станцию «„Проспект Большевиков“, на которой ведется ремонт эскалатора», вход на станцию ограничивают. Неудобства доставляются и тем пассажирам, кто прибывает на платформу.

С началом хоккейного сезона станцию «Проспект Большевиков» осаждают болельщики. Из-за наплыва фанатов вестибюль уже несколько раз закрывали. Сегодняшний день не стал исключением.



Перед игрой в Ледовом дворце станция вновь не справилась с потоком пассажиров. В 18:38 вход был ограничен. Три эскалатора работали на подъем, еще один находится в ремонте. Сегодня на домашней арене СКА принимает «Слован». На данный момент идет 2-й период встречи. СКА выигрывает у словаков со счетом 3:1.