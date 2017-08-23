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  • 24.08, 07:04
    Ростехнадзор отказал в независимой экспертизе Радиевого института в Петербурге. Санкт-Петербург, радиация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРостехнадзор отказал в независимой экспертизе Радиевого института в Петербурге

    Ростехнадзор отказал в независимой экспертизе Радиевого института в Петербурге

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    Ростехнадзор отказал в независимой экспертизе Радиевого института в Петербурге

    Ростехнадзор отказал в независимой экспертизе Радиевого института в Петербурге

      После истории с обнаружением превышения уровня радиации на территории учреждения была проведена проверка силами самого института. При этом дополнительных исследований Ростехнадзор производить не намерен.

      Ростехнадзор отказался привлекать независимых экспертов к проверке Радиевого института в Петербурге. Специалисты заявили, что не обладают подобными полномочиями. Об этом стало известно из ответа ведомства депутату Михаилу Амосову.

      После распространения в СМИ информации о возможной утечке в институте, он обратился в надзорный орган. Проверка показала десяти- и пятикратное превышение фонового уровня радиации на двух контрольных точках. На остальной территории тревожные значения выявлены не были. Однако парламентария смутило, что замеры, а также анализ воды и грунта проводился силами самого института.

      Михаил Амосов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Эта сфера весьма чувствительная в плане общественного восприятия. Мы же не чувствуем радиацию, но из-за этого мы очень чувствительно к ней относимся. Они действовали добросовестно, но в рамках тех процедур, которые у них существуют, им предписаны. Вопрос в том, что сами процедуры нужно совершенствовать и вводить туда больший элемент независимости».

      Депутат намерен добиться обследования площадки Радиевого института при участии независимых лабораторий, даже если для этого потребуется обращение в природоохранную прокуратуру.

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