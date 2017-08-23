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  • 23.08, 20:51
    Ярославский завод имени Менделеева заработал после двух лет простоя. заводы и фабрики, экономика и бизнес, Ярославль. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЯрославский завод имени Менделеева заработал после двух лет простоя

    Ярославский завод имени Менделеева заработал после двух лет простоя

    2 комментария
    Ярославский завод имени Менделеева заработал после двух лет простоя

    Ярославский завод имени Менделеева заработал после двух лет простоя

    Ярославский завод имени Менделеева заработал после двух лет простоя

      В Ярославской области сегодня возобновило работу одно из старейших предприятий России — Ярославский нефтеперерабатывающий завод имени Менделеева.

      Основанный в 1879-м, последние два года завод не работал из-за финансовых проблем. Глава региона Дмитрий Миронов распорядился реанимировать предприятие. В итоге удалось сохранить все рабочие места и погасить долги по зарплате.

      Соглашение о сотрудничестве между правительством Ярославской области и собственником предприятия заключили на Международном экономическом форуме в Петербурге.

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