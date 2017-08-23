Обитатели «фантомных» таунхаусов в Юкках живут без права на свет, воду и туалет

Жители комплекса «Черничная поляна», что в деревне Юкки Ленинградской области, обратились к губернатору, президенту и перекрыли Выборгское шоссе. В ближайшее время они обещают повторить эту отчаянную акцию, если в их дома не вернется электричество.

Дело в том, что от этого зависит и работа системы водоснабжения, и водоотведения недавно возведенного поселка, в котором уже сейчас проживает свыше тысячи человек, в том числе около 200 детей.



Как поясняет корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, из-за того, что застройщик сначала возвел комплекс, а лишь потом озаботился коммуникациями, на все эти четыре года и зависло дальнейшее оформление квартир в собственность.



У Госстройнадзора к канализации и водопроводу и сейчас полно претензий. Поэтому де-юре «Черничная поляна» — до сих пор стройка. Временный договор по высоким коммерческим тарифам с поставщиком электроэнергии у ведущей ее компании. А обитатели комплекса платят в аффилированную с ней обслуживающую организацию. Как уверяют, исправно.



Ольга Голец, жительница ЖК «Черничная поляна»: «Мы можем показать только свои чеки, свои честные платежи, которые по сути тоже являются неправомерными, поскольку если нет домов, нет и начислений. Но мы платим из-за порядочности и из-за того, что нас шантажируют. Если мы не платим, нам отключают электричество, запугивают».



Откуда в таком случае образовался долг в 400 с небольшим тысяч рублей — вопрос к структурам застройщика, на чей счет и попадает плата жильцов. Но будь «Черничная поляна» уже оформлена как жилой комплекс, за такую относительно небольшую недоимку сбытовая организация отключить весь квартал не смогла бы. Однако формально это ведь стройплощадка юрлица. Вот три дня назад энергетики и взялись за рубильник. Но то, что с 7 вечера в «Черничной поляне» теперь черным-черно — полбеды. Вдобавок отключаются насосы систем водозабора и канализации.



Жить в таких условиях даже для взрослых — мрак. А подавляющее большинство из 300 обживших «Черничную поляну» семей — с детьми.



В сложившихся обстоятельствах не нужно говорить о том, в каком отчаянии пребывает большинство жителей «Черничной поляны». Черную метку они ставят и застройщику, и властям всех уровней. Ведь чиновники говорят, что формально людей и их жилого комплекса не существует.



Подробнее — в сюжете НТВ.