Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 23.08, 20:51

    Samsung представила Galaxy Note8 с двойной камерой

    комментировать
    • Фото Reuters © 2017, Brendan McDermid
    Samsung представила Galaxy Note8 с двойной камерой

    Samsung представила Galaxy Note8 с двойной камерой

    Samsung представила Galaxy Note8 с двойной камерой
  • Фото Reuters © 2017, Brendan McDermid

    • Корпорация Samsung представила новый смартфон Galaxy Note8. Презентация состоялась на мероприятии Galaxy Unpacked в Нью-Йорке.

    Смартфон получил 6,3-дюймовый экран с разрешением 1440 на 2960 пикселей и соотношением сторон 18,5:9. Корпус устройства выполнен из стекла и металла и имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Новинка будет выпускаться в трех разных цветах: черный бриллиант, желтый топаз и синий сапфир. Почти безрамочный дизайн с изогнутым стеклом Galaxy Note8 унаследовал от основной линейки флагманов Galaxy S8.

    Note 8 работает на базе 8-ядерного процессора Exynos 8895, аппарат оснащен шестью гигабайтами оперативной памяти и как минимум 64 гигабайтами постоянной. Имеется поддержка карт microSD.

    Главная фишка аппарата — двойная основная камера. Оба модуля имеют разрешение 12 мегапикселей. Апертура первого модуля — f1.7, он оснащен системой автофокусировки Dual Pixel. Второй модуль имеет апертуру f2.4. Наличие двойной камеры в числе прочего позволит пользователям делать качественные фото с эффектом размытого фона.

    Samsung представила Galaxy Note8 с двойной камерой. Samsung, Нью-Йорк, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Samsung представила Galaxy Note8 с двойной камерой. Samsung, Нью-Йорк, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Samsung представила Galaxy Note8 с двойной камерой. Samsung, Нью-Йорк, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Samsung представила Galaxy Note8 с двойной камерой. Samsung, Нью-Йорк, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: REUTERS /Brendan McDermid


    Старт продаж намечен на середину сентября. В России Galaxy Note8 будет стоить 69 990 рублей.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru