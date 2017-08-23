Samsung представила Galaxy Note8 с двойной камерой

Фото: REUTERS /Brendan McDermid

Смартфон получил 6,3-дюймовый экран с разрешением 1440 на 2960 пикселей и соотношением сторон 18,5:9. Корпус устройства выполнен из стекла и металла и имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Новинка будет выпускаться в трех разных цветах: черный бриллиант, желтый топаз и синий сапфир. Почти безрамочный дизайн с изогнутым стеклом Galaxy Note8 унаследовал от основной линейки флагманов Galaxy S8.Note 8 работает на базе 8-ядерного процессора Exynos 8895, аппарат оснащен шестью гигабайтами оперативной памяти и как минимум 64 гигабайтами постоянной. Имеется поддержка карт microSD.Главная фишка аппарата — двойная основная камера. Оба модуля имеют разрешение 12 мегапикселей. Апертура первого модуля — f1.7, он оснащен системой автофокусировки Dual Pixel. Второй модуль имеет апертуру f2.4. Наличие двойной камеры в числе прочего позволит пользователям делать качественные фото с эффектом размытого фона.Старт продаж намечен на середину сентября. В России Galaxy Note8 будет стоить 69 990 рублей.