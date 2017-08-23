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  • 23.08, 20:50
    У убийцы сотрудников завода ГАЗ нашлась беременная жена. ГАЗ, заводы и фабрики, Нижний Новгород, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУ убийцы сотрудников завода ГАЗ нашлась беременная жена

    У убийцы сотрудников завода ГАЗ нашлась беременная жена

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    У убийцы сотрудников завода ГАЗ нашлась беременная жена

    У убийцы сотрудников завода ГАЗ нашлась беременная жена

    У убийцы сотрудников завода ГАЗ нашлась беременная жена

      Стали известные новые детали шокирующего происшествия на территории нижегородского завода ГАЗ, где сотрудник литейного цеха в разгар рабочей смены устроил резню — убил начальника и еще двоих коллег.

      Как выяснили сыщики, у Сергея Барахова, совершившего преступление из ревности, есть законная супруга, и она сейчас находится в декретном отпуске. Все родственники в шоке от произошедшего. Они не допускали и мысли, что глава семьи способен на преступление. Да и о его тайных отношениях с лаборанткой ничего не знали.

      Известно, что у сыщиков возникли вопросы к сотрудникам службы безопасности. Ведь после кровавой расправы Барахову позволили покинуть территорию режимного предприятия. Наручники на него надели уже дома.

      Подробности — в репортаже.

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