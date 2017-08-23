У убийцы сотрудников завода ГАЗ нашлась беременная жена

Стали известные новые детали шокирующего происшествия на территории нижегородского завода ГАЗ, где сотрудник литейного цеха в разгар рабочей смены устроил резню — убил начальника и еще двоих коллег.

Как выяснили сыщики, у Сергея Барахова, совершившего преступление из ревности, есть законная супруга, и она сейчас находится в декретном отпуске. Все родственники в шоке от произошедшего. Они не допускали и мысли, что глава семьи способен на преступление. Да и о его тайных отношениях с лаборанткой ничего не знали.



Известно, что у сыщиков возникли вопросы к сотрудникам службы безопасности. Ведь после кровавой расправы Барахову позволили покинуть территорию режимного предприятия. Наручники на него надели уже дома.



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