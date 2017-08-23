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  • 23.08, 20:50
    Петербургский «Зенит» подписал контракт с аргентинцем Эмилиано Ригони. Санкт-Петербург, ФК Зенит, спортивные контракты и трансферы, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский «Зенит» подписал контракт с аргентинцем Эмилиано Ригони

    Петербургский «Зенит» подписал контракт с аргентинцем Эмилиано Ригони

    2 комментария
    Петербургский «Зенит» подписал контракт с аргентинцем Эмилиано Ригони

    Петербургский «Зенит» подписал контракт с аргентинцем Эмилиано Ригони

    Петербургский «Зенит» подписал контракт с аргентинцем Эмилиано Ригони
    • Фото Associated Press © 2017, Martin Mejia

      • О переходе игрока аргентинского клуба «Индепендьенте» стало известно после открытой тренировки сине-бело-голубых накануне ответного матча с голландским «Утрехтом» в рамках Лиги Европы.

      «Зенит» пополнился пятым аргентинцем. Сегодня сине-бело-голубые официально подтвердили переход в команду Эмилиано Ригони. 24-летний полузащитник «Индепендьенте» уже находится в Петербурге и провел первую полноценную тренировку с командой. Cоглашение рассчитано на четыре года.

      Однако в завтрашнем ответном матче квалификации Лиги Европы с голландским «Утрехтом» главный тренер Роберто Манчини на него не рассчитывает. Наставник заявил, что Ригони предстоит еще много работы, и, возможно, болельщики увидят аргентинца на поле только 27 августа в матче с «Ростовом».

      В общей группе сегодня работал и форвард Артём Дзюба, о возможном уходе которого активно пишут СМИ.

      Неделю назад в первом матче квалификации Лиги Европы «Зенит» уступил «Утрехту» с минимальным счетом 1:0. Ответная игра начнется завтра, 24 августа, в 20:00 на стадионе «Санкт-Петербург».

      Также на брифинге Роберто Манчини поделился и впечатлениями от посещения матча хоккейного СКА. Он признался, что впервые увидел эту игру, и у него остались только исключительные эмоции.

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