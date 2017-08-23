Петербургский «Зенит» подписал контракт с аргентинцем Эмилиано Ригони

О переходе игрока аргентинского клуба «Индепендьенте» стало известно после открытой тренировки
сине-бело-голубых накануне ответного матча с голландским «Утрехтом» в рамках Лиги Европы.
«Зенит» пополнился пятым аргентинцем. Сегодня сине-бело-голубые официально подтвердили переход в команду Эмилиано Ригони. 24-летний полузащитник «Индепендьенте» уже находится в Петербурге и провел первую полноценную тренировку с командой. Cоглашение рассчитано на четыре года.
Однако в завтрашнем ответном матче квалификации Лиги Европы с голландским «Утрехтом» главный тренер Роберто Манчини на него не рассчитывает. Наставник заявил, что Ригони предстоит еще много работы, и, возможно, болельщики увидят аргентинца на поле только 27 августа в матче с «Ростовом».
В общей группе сегодня работал и форвард Артём Дзюба, о возможном уходе которого активно пишут СМИ.
Неделю назад в первом матче квалификации Лиги Европы «Зенит» уступил «Утрехту» с минимальным счетом 1:0. Ответная игра начнется завтра, 24 августа, в 20:00 на стадионе «Санкт-Петербург».
Также на брифинге Роберто Манчини поделился и впечатлениями от посещения матча хоккейного СКА. Он признался, что впервые увидел эту игру, и у него остались только исключительные эмоции.
Однако в завтрашнем ответном матче квалификации Лиги Европы с голландским «Утрехтом» главный тренер Роберто Манчини на него не рассчитывает. Наставник заявил, что Ригони предстоит еще много работы, и, возможно, болельщики увидят аргентинца на поле только 27 августа в матче с «Ростовом».
В общей группе сегодня работал и форвард Артём Дзюба, о возможном уходе которого активно пишут СМИ.
Неделю назад в первом матче квалификации Лиги Европы «Зенит» уступил «Утрехту» с минимальным счетом 1:0. Ответная игра начнется завтра, 24 августа, в 20:00 на стадионе «Санкт-Петербург».
Также на брифинге Роберто Манчини поделился и впечатлениями от посещения матча хоккейного СКА. Он признался, что впервые увидел эту игру, и у него остались только исключительные эмоции.
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