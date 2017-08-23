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  • 23.08, 20:51

    «Я точно знаю, что не заказное»: Мединский прокомментировал дело Серебренникова

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    • Фото РИА Новости, Александр Вильф
    «Я точно знаю, что не заказное»: Мединский прокомментировал дело Серебренникова

    «Я точно знаю, что не заказное»: Мединский прокомментировал дело Серебренникова

    «Я точно знаю, что не заказное»: Мединский прокомментировал дело Серебренникова
  • Фото РИА Новости, Александр Вильф

    • Дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве, не является заказным. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

    Владимир Мединский: «Я точно знаю, что не заказное. У меня есть источник».

    При этом ситуацию с домашним арестом Серебренникова Мединский назвал «очень печальной» для всех деятелей культуры России, передает РИА Новости.

    смотретьСеребренникова привезли в квартиру на Пречистенке
    Серебренникова привезли в квартиру на Пречистенке
    Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы принял решение отправить Серебренникова под домашний арест до 19 октября. После этого режиссера доставили в его квартиру на Пречистенке в центре Москвы и надели на него электронный браслет.

    Напомним, что Серебренников обвиняется в хищении не менее 68 млн бюджетных средств, выделенных правительством на мероприятия проекта «Платформа».

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