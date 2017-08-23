«Я точно знаю, что не заказное»: Мединский прокомментировал дело Серебренникова

Дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве, не является заказным. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
Владимир Мединский: «Я точно знаю, что не заказное. У меня есть источник».
При этом ситуацию с домашним арестом Серебренникова Мединский назвал «очень печальной» для всех деятелей культуры России, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы принял решение отправить Серебренникова под домашний арест до 19 октября. После этого режиссера доставили в его квартиру на Пречистенке в центре Москвы и надели на него электронный браслет.
Напомним, что Серебренников обвиняется в хищении не менее 68 млн бюджетных средств, выделенных правительством на мероприятия проекта «Платформа».
При этом ситуацию с домашним арестом Серебренникова Мединский назвал «очень печальной» для всех деятелей культуры России, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы принял решение отправить Серебренникова под домашний арест до 19 октября. После этого режиссера доставили в его квартиру на Пречистенке в центре Москвы и надели на него электронный браслет.
Напомним, что Серебренников обвиняется в хищении не менее 68 млн бюджетных средств, выделенных правительством на мероприятия проекта «Платформа».
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