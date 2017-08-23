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  • 23.08, 20:50
    В Северной столице прошла масштабная проверка системы оповещения о ЧС. Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Северной столице прошла масштабная проверка системы оповещения о ЧС

    В Северной столице прошла масштабная проверка системы оповещения о ЧС

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    В Северной столице прошла масштабная проверка системы оповещения о ЧС

    В Северной столице прошла масштабная проверка системы оповещения о ЧС

      Этим утром Петербург был встревожен воем сирен. По всему городу прошла техническая проверка систем оповещения. Сегодня испытывали не только звуковое предупреждение о ЧС. К тренировке подошли комплексно и задействовали в тестировании основные ТВ программы, радио, Интернет, телефонию.

      К примеру, систему оповещения на одной из кондитерских фабрик используют во время проведения плановых учений шесть раз в год. Ежемесячно система проходит техническое обслуживание. Отношение к комплексу, который в случае ЧП спасет ни одну жизнь, здесь, действительно, трепетное.

      Игорь Щукин, исполнительный директор кондитерской фабрики: «Мы являемся опасным производственным объектом, с чем и связано установка у нас системы РАСЦО как единой системы оповещения граждан о возможных угрозах техногенного характера».

      Система оповещения на фабрике создавалась еще в те годы, когда на предприятии работали с опасной химией. Поэтому здесь радиус звука громкоговорителей в разы больше, чем у обычной уличной сирены.

      Татьяна Котина, специалист по гражданской обороне и ЧС кондитерской фабрики: «Наша система оповещения включает в себя сеть громкоговорителей, которые равномерно рассредоточены по всей территории фабрики на площади почти в 19 тысяч квадратных метров. Это наружные, уличные системы оповещения. Также имеются акустические системы, которые установлены внутри помещения».

      Городская уличная сеть громкоговорителей появилась в 1920-х годах. К началу войны в Ленинграде было установлено 1172 рупора. На территории заводов и фабрик — 400 электросирен. Сегодня, если все объекты системы поместить на карту Петербурга, на ней просто не останется свободного места.

      По прямому назначению систему оповещения после войны в Ленинграде-Петербурге не использовали ни разу. Несмотря на это, оборудование всё время модернизируют. Чтобы в случае, когда действительно понадобится, оно не подвело.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Дарьи Криволаповой.

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